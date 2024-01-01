Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam Geldi

2024 yılının gelmesiyle birlikte yeni zamlar da geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre, otoyol ve köprülerde yeni zam ücretleri belirlendi.



Yeni yılda kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yüzde 50 oranında zam yapıldı.



Karayolları Genel müdürlüğünün yüzde 76 zam oranı uygulanınca 15 Temmuz Şehitler köprüsünün 8,5 TL olan geçiş ücreti 15 TL'ye yükseltildi.



YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlendi.



SUNUŞ: Yeni uygulanacak zamlı tarifeyle birlikte en düşük geçiş ücreti 9 tl iken en düşük geçiş ücreti ise 84 TL olarak belirlendi.



