Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ-Gel programı Kapsamında 3 bin işletmeye KOSGEB tarafından 750 Milyon TL destek verileceği açıklandı

KOBİ-Gel programı Kapsamında 3 bin işletmeye KOSGEB tarafından 750 Milyon TL destek verilecek.



Açıklamayı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı.



KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı nedir



Programın Amacı ve Gerekçesi



Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,



KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.



estek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.



Proje Süresi



En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay



Destek Üst Limiti



Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL



Proje Destek Oranı



1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80



Desteklenecek Proje Giderleri



Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.



Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.



Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.



1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)



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