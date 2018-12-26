KOSGEB Başkanı Uzkurt, "KOSGEB'in bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamını KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileşmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktardık." dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, kurumun bu yıl 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamının KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine, ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktarıldığını belirterek, "Orta ve düşük teknolojilerden, orta yüksek ve yüksek teknolojilere bir dönüşüm sağlanması için, yüksek teknolojili alanların daha agresif desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in bu yıl gerçekleştirdiği faaliyetlerle 2019 yılı vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

KOSGEB olarak KOBİ'lere iş fikirlerinin realize edilmesinden kapasite geliştirmelerine, ihracatlarından yatırımlarına kadar ihtiyaç duydukları her alanda destek verdiklerini anımsatan Uzkurt, bu yıl söz konusu işletmelerin kapasite artışlarını sağlayacak, teknolojik üretimlerini yükseltecek ve ihracat değeri yüksek katma değerli üretimleri destekleyecek programları yürürlüğe koyduklarını söyledi.

Uzkurt, girişimcilik alanında önemli destekler verdiklerine işaret ederek, teknolojik girişimde bulunmak ve yeni girişimci olmak isteyenlere KOSGEB olarak 50 bin lira hibe, 100 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin liraya kadar destek sağladıklarını bildirdi.

Bu yıl KOSGEB'in 2 milyar liraya yakın bütçesinin tamamının KOBİ'lerin katma değerli teknolojik üretimlerine,ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine aktarıldığını ifade eden Uzkurt, "En çok destek başvurusu girişimcilik desteğimize geldi. Bu da şunu gösteriyor, toplum olarak parlak fikirlerimiz, hayallerimiz var. Yeni mezun gençlerimiz ve kadın girişimcilerimiz kendi işlerini kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Bugüne kadar girişimci olmak isteyen 1 milyonun üzerinde adaya eğitim verdiklerini aktaran Uzkurt, iş fikrini realize etme kararı veren ve şirketini kuranlara da girişimcilik desteği sağladıklarını dile getirdi.

Uzkurt, "2018'de KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile işletme başına 300 bin lira hibe, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere bir milyon liraya kadar destek verdik. Bu destek programına 4 bin 512 müracaat oldu. Bunlardan 2 bin 545'ini destek almaya uygun bulduk. Bu kapsamda toplamda 700 milyon liranın üzerinde destek sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Hedef, yerli üretim

Cevahir Uzkurt, imalat sektörünün, destekledikleri alanlar içinde ön planda olduğuna dikkati çekerek, "Bu da bizim gelecek vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Sanayi sektörleri içinde özellikle imalat sektörünü daha fazla desteklemeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kadın girişimcileri, iş fikirlerini hayata geçirmeleri noktasında özel olarak desteklediklerini vurgulayan Uzkurt, müracaat etmeleri halinde bazı destek programlarında kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını anlattı.

Uzkurt, KOBİ'lerin ve girişimcilerin KOSGEB'e sundukları projelerde yerli makine alımını talep ettiklerinde ekstra yüzde 15 destek sağladıklarını hatırlattı.

KOSGEB açısından gelecek yılın olumlu geçmesini beklediklerini ifade eden Uzkurt, "Mecliste onaylanan gelecek yıl bütçemiz yaklaşık 2 milyar 250 milyon lira. Destek bütçesinde bu yıla oranla yüzde 18-19'lara varan bir artış yapıldı. Bu bizi mutlu etti. Bu bütçeyi, hedeflerimiz çerçevesinde ekonomik çıktılarının daha yüksek olacağı alanlara, sektörlere ve paydaşlarımıza aktarmak istiyoruz." dedi.

Uzkurt, gelecek yıl KOSGEB'in mevcut programlarını devam ettireceğini ve yeni bir anlayışla yol haritası oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yol haritasının sacayaklarından biri, özellikle ithal ettiğimiz ürünlerin ya da parçaların yerli üretiminin özendirilmesi ve teşvik edilmesiydi. KOBİ'lerimizce yapılan Ar-Ge projelerinde ortaya çıkan ürünlerin yerli üretime dönüştürülmesi de ikinci ayağı oluşturuyor. Cari açığa olumlu katkı yapacak yatırımların özendirilmesi, Yeni Ekonomi Programı'nın da odak noktası. İthal ürünlerin yerli üretilmesine dönük birtakım desteklerin verilmesi zorunlu. Bunun için bakanlıklarımız da çalışmalar yapıyor."



Destekler yüksek teknolojili ürünlere yönelecek

Orta ve düşük teknolojilerden, orta yüksek ve yüksek teknolojilere bir dönüşüm sağlanması için yüksek teknolojili alanların daha agresif desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Uzkurt, "Biz özellikle ithal edilen bir ürünün yerli üretilmesi durumunda 5 milyon liraya kadar destek programı kurguladık. Geçtiğimiz yıl ilk çağrısına çıktık. Gelen talepler doğrultusunda bu programı revize ettik. 2019 yılı içinde bu programı sürekli açık tutacağız. Ar-Ge'si bitmiş, üretim aşamasına gelmiş ürünlerin KOBİ'lerimiz tarafından üretilmesi durumunda, bunun üretim ve yatırımına yönelik 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak bir programı da uygulamaya aldık. Sanayimizin teknolojik dönüşümü ve cari açığın kapatılması açısından bu iki program, KOSGEB'in gelecek dönem temel odaklarından olacak. Gelecek günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bu programların tanıtımını yapacak." diye konuştu.

KOSGEB'in sektör ve teknolojik düzey ayırmaksızın destek sağladığını vurgulayan Uzkurt, gelecek dönemde de geleneksel sektörlerde yeni girişimci desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Uzkurt, imalat sanayisinde teknolojik düzeyi yüksek alanda girişimci olmak isteyenlere yüksek oranlarda destek vereceklerini belirterek, "Girişimcilerimiz imalat sektöründeki teknoloji düzeyi yüksek projelerini bize getirdiklerinde, bu projeler teknik kurullardan geçtiği zaman 360 bin liraya kadar 'çekirdek sermayesi' dediğimiz bir başlangıç sermayesi sağlayabileceğiz." ifadesini kullandı.



"KOBİ alacaklarına sigorta işletmeler için önemli"

İş fikrini realize etmek isteyen bir girişimciye sadece işini kurmak için destek verip bırakmadıklarını ifade eden Uzkurt, KOSGEB'in aşama aşama girişimcilerin katma değerli ürün hacmini artırıp, yurt dışına açılıncaya kadar her alanda destekleyen bir kurum olarak kendini konumlandırdığını anlattı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOBİ'lere yönelik "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimatları Tebliği"ne değinen Uzkurt, bu işletmelerin alacaklarına teminat sağlayan ve sigortalayan devlet desteğinin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Uzkurt, bu uygulamanın KOBİ'ler açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin alacağını sigorta ettiren bir sistem, hem onların daha rahat borçlanmasını sağlaması hem de alacağını teminat altına almasından dolayı ticaret hacminin genişlemesini sağlayacak. Bu anlamda sistemi gelecek dönemde KOBİ'lerin kendi aralarındaki ticaret hacmini geliştirmesi açısından son derece önemli buluyorum. Bunun çok ciddi ve önemli yansımaları olacağını düşünüyorum."