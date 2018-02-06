Köyüne dönüp hayvancılığa devam eden çiftçiler için yeni bir destek için imzalar atıldı. Bu kapsamda, köyüne dönüp çiftçiliğe ve hayvancılığa devam eden vatandaşlara 300 damızlık koyun verilecek. Ayrıca devlet tarafından maaş da (asgari ücret) verilecek. Sigortası da yapılacak çiftçinin yem, ilaç, veteriner eksiği varsa karşılanacak. Ayrıca sadece köyde arazi tapusu ipotek olarak alınacak. Peki Köye dönene 300 koyun ve asgari ücret maaşı şartları neler, başvurular ne zaman, nasıl yapılır

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiftçilere destek için yeni imzalar atıldı.



Köyüne dönen çiftçilere 300 koyun ve maaş desteği verileceği açıklandı.



Çiftçiler köyüne dönüp çiftçiliğe ve hayvancılığa devam edecekler. Bu kapsamda köyüne dönen çiftçilere 300 koyun ve maaş desteği devlet tarafından sağlanacak.



Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, "Her bir aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortasını da yapacağız. Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa onu karşılayacağız. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210.000 lira eder." dedi



'Kendi işinin patronu ol' projesi çerçevesinde yapılacak olan 300 koyun ve maaş desteğinden kimler faydalanabilecek?



Köye dönene 300 koyun ve maaş şartları neler, başvurular ne zaman, nasıl yapılır?



Kendi işinin patronu ol projesinden kimler faydalanabilecek, başvurular ne zaman nasıl yapılacak bütün detaylar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sitesinde güncel bilgi olarak yer alacak.



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