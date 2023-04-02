Koza Polyester halka arz edilecek

Koza Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 193 milyon TL’den 216 milyon 160 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 23,16 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışıyla ve Şirket’in mevcut ortaklardan Saim Akınal’a ait 10 milyon 615 bin TL nominal değerli pay ve Suat Akınal’a ait 10 milyon 615 bin TL nominal değerli payın ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 44,39 milyon TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecek.