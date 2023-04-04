Koza Polyester halka arz tarihi ve detayları belli oldu
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yatırımcılarının yakından takip ettiği (KOPOL) Koza Polyester’in halka arz işlemlerinde detaylar belli oldu.
Avrupa’da büyük üretim kapasitesi olan Koza Polyester, talep toplama sonuçlarının halka arz sürecinin sona ermesinden sonra en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanacağı belirtildi. Bu konuyla alakalı olarak Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama ile halka arz sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokajın taraflara iade edileceği bildirildi.
Toplam olarak 44 milyondan fazla lot veren KOPOL'ün işlem göreceği sürece ilişkin de bazı açıklamalar yapıldı. Talep toplamanın ardından hak kazanılan payların yatırımcıların hesaplarına halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından en geç iki iş günü içerisinde geçecek. Koza Polyester borsada işlem görmeye 13 Nisan 2023 Perşembe günü başlayacak.
Bildiğiniz üzere;
Talep Toplama Tarihi 5-6-7 Nisan 2023 olarak açıklanmıştı.
Fyat: 24.50 olarak belirlendi.
Bireysele Eşit Dağıtım olacak. (Payların %75 i Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmişti.)
Garanti Yatırım Liderlik edecek..
KOZA POLYESTER KİME AİT?
Borsa İstanbul endeksinde gelecek haftalarda işlem görmesi beklenen Koza Polyester, 2012 senesinde Gaziantep ilimizde, Akınal ailesi tarafından kurulmuştur.