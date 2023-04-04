Koza Polyester halka arz tarihi ve detayları belli oldu

Avrupa’da büyük üretim kapasitesi olan Koza Polyester, talep toplama sonuçlarının halka arz sürecinin sona ermesinden sonra en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanacağı belirtildi. Bu konuyla alakalı olarak Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama ile halka arz sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokajın taraflara iade edileceği bildirildi.