Koza Polyester ilk işlem gününden tavan oldu

Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketlerden biri olan Koza Polyester (KOPOL) ilk işlem gününde tavan oldu.

KOZA POLYESTER (KOPOL) İLK İŞLEM GÜNÜNE NASIL BAŞLADI

KOPOL hisseleri bugün BIST 100 endeksinde işlem görmeye başlamasının ilk gününde beklendiği gibi tavan olarak yatırımcısını mutlu etti. KOPOL hisselerinin 104,50 TL'den yatırımcılara halka arz edilmesinin ardından şirketin hisselerine yoğun talep gelmeye devam ediyor.

