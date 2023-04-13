Koza Polyester ilk işlem gününden tavan oldu
Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketlerden biri olan Koza Polyester (KOPOL) ilk işlem gününde tavan oldu.
Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketlerden biri olan Koza Polyester (KOPOL) ilk işlem gününde tavan oldu.
KOZA POLYESTER (KOPOL) İLK İŞLEM GÜNÜNE NASIL BAŞLADI
KOPOL hisseleri bugün BIST 100 endeksinde işlem görmeye başlamasının ilk gününde beklendiği gibi tavan olarak yatırımcısını mutlu etti. KOPOL hisselerinin 104,50 TL'den yatırımcılara halka arz edilmesinin ardından şirketin hisselerine yoğun talep gelmeye devam ediyor.
KOPOL HİSSESİ NE KADAR ?
KOPOL hissesi borsada halka arz işlemi sonrası ilk iş gününde güne 26,94 liradan işleme başladı. Yatırımcıdan yoğun alım emri verilirken, KOPOL hissesi yatırımcılar tarafındna oldukça merak edilmektedir.
KOPOL HALKA ARZ DETAYLARI NELERDİ ?
KOPOL Halka Arz Şekli:
• Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)
Satmama Taahhüdü olrak şu bilgiler verilmiştir;
• 180 Gün, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
KOPOL halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanmıştı.
HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?
KOPOL halka arz ile kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini ve finansal dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.
• 75-80% Finansal borç ödemeleri, mevcut kredilerin kapatılması.
• 20-25% İşletme sermayesi.