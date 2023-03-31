Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı

SPK, 30 mart 2023 tarihinde 23:00'de yayınladığı bültende, Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş (KOPOL) halka arzını onayladığını duyurdu.

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Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı - Resim: 1 1 9

Yıldız Pazar'da işlem gören Koza Polyester KOPOL halka arzı nihayet onaylandı. 

Oransal Dağıtım ile 44,390,000 Lot pay edilecek. Halka Arz fiyatı ise 24,50 TL

Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı - Resim: 2 2 9

Geriye kalan %20-25 kısmın ise İşletme sermayesi olarak kullanılacağı açıklandı.

KOPOL Halka Arz Şekli:
•Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)

Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı - Resim: 3 3 9

Satmama Taahhüdü olrak şu bilgiler verilmiştir;
•180 Gün, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.

Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı - Resim: 4 4 9

Fiyat istikrarı ise 30 gün olarak duyurulmuştur.

Hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlenmiş durumda.

KOPOL, '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'' ortaklığı ile borsada işlem görecektir.