Koza Polyester (KOPOL) halka arz onaylandı
SPK, 30 mart 2023 tarihinde 23:00'de yayınladığı bültende, Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş (KOPOL) halka arzını onayladığını duyurdu.
Yıldız Pazar'da işlem gören Koza Polyester KOPOL halka arzı nihayet onaylandı.
Oransal Dağıtım ile 44,390,000 Lot pay edilecek. Halka Arz fiyatı ise 24,50 TL
Geriye kalan %20-25 kısmın ise İşletme sermayesi olarak kullanılacağı açıklandı.
KOPOL Halka Arz Şekli:
•Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)
Satmama Taahhüdü olrak şu bilgiler verilmiştir;
•180 Gün, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
Fiyat istikrarı ise 30 gün olarak duyurulmuştur.
Hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlenmiş durumda.
KOPOL, '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'' ortaklığı ile borsada işlem görecektir.