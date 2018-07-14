Finans sektörünün verdiği kredi tutarı 2.5 trilyon liraya dayandı. Takipteki alacaklar 74 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerine devredilen batıklar 22 milyar liraya yapılandırmalar da 20 milyar dolara ulaştı

Türk finans sektöründeki kredi artışı geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 24 oranında arttı. Böylece ekonomiye sağlanan toplam kredi desteği 2 trilyon 496 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerin yüzde 95’i bankalar tarafından verildi. Ticari kredilerdeki artış yüzde 27 olurken, bireysel krediler yüzde 15 oranında arttı. Normalde Türkiye’de ekonominin çok fazla ısınmaması için kredi artış hızının yüzde 15-17 düzeylerinde kalması öngörülüyor. Ancak kamunun desteği ile sağlanan Kredi Garanti Fonu yüzünden ticari kredilerin hızlı arttığı görülüyor.



VARLIĞA DEVİR 30 MİLYARI BULACAK



Hızlı kredi artışı ve bununla birlikte sağlanan büyüme ödemelere de yansıyor. Batık kredilerin toplam kredilere oranı geçen yıl mayıs ayında yüzde 3.5 iken bu yıl aynı ayda yüzde 2.9’a geriledi. Ancak oranlar sizi yanıltmasın işin aslı pek de öyle değil. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan Mayıs 2018 raporuna göre, sistemdeki toplam takipteki kredi alacak tutarı yani batık kredi tutarı 74.6 milyar TL. Bugüne kadar varlık yönetim şirketlerine devredilen toplam batık kredi tutarı da nisan sonu itibarıyla 21.2 milyar TL. Bu yıl sonuna kadar sadece kamu bankalarından 8-9 milyar TL daha gelmesi bekleniyor. (Ece Ceyhun haberi 5.6.2018 / Dünya)

En iyi ihtimalle bu tutar 30 milyar TL’ye erişecek.



YÜZEN KREDİ NE KADAR?



Bir de haziran başı itibarıyla toplam 20 milyar dolara ulaşan büyük şirketlerin döviz borçlarını yapılandırması durumu söz konusu. O günkü kurdan TL bazındaki tutar 92 miyar TL ediyordu. Dün itibarıyla bu tutar kur artışı yüzünden 96 milyar TL’yi aştı. Bu veriler ışında bankaların katlanmak zorunda kaldıkları toplam batık tutarı 200 milyar TL’yi buluyor. Bir de yüzdürülen krediler var. Toplamda 2.5 trilyon dolara ulaşan kredi tutarı içerisinde ne kadarının bankalar ve müşteriler arasında yapılan uzlaşılarla yüzdürüldüğü tahmin edilemiyor. Ancak iş dünyasından edindiğimiz bilgilere göre son 3-4 aydır ciddi bir artış söz konusu.



Aydınlık