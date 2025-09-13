Kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların güncel faiz oranları
100.000 TL’yi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak çekmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte 100 bin TL'nin geri ödeme tutarları...
Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. 100.000 TL’yi 12 ay vadeli kredi olarak çekmek isteyenler için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları listelendi.
İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları:
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Ödeme: 11.038,88 TL
Toplam Ödeme: 132.466,56 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.501,04 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.400,20 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Ödeme: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
ING
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Ödeme: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.851,80 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Ödeme: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Ödeme: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Ödeme: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Ödeme: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.321,52 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Ödeme: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.896,52 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Ödeme: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.322,92 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %4,33
Aylık Ödeme: 11.686,30 TL
Toplam Ödeme: 140.810,60 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Ödeme: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,99
Aylık Ödeme: 12.248,21 TL
Toplam Ödeme: 147.478,52 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %5,59
Aylık Ödeme: 12.769,95 TL
Toplam Ödeme: 153.814,40 TL