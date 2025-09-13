Kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların güncel faiz oranları

100.000 TL’yi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak çekmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte 100 bin TL'nin geri ödeme tutarları...

Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. 100.000 TL’yi 12 ay vadeli kredi olarak çekmek isteyenler için aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları listelendi.

İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme planları:

GETİR FİNANS 

Faiz Oranı: %3,55
Aylık Ödeme: 11.038,88 TL
Toplam Ödeme: 132.466,56 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK 

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.501,04 TL

CEPTETEB 

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.400,20 TL

ALBARAKA TÜRK  

Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Ödeme: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.434,68 TL

ING 

Faiz Oranı: %3,64
Aylık Ödeme: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.851,80 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Ödeme: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Ödeme: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Ödeme: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Ödeme: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.321,52 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %4,04
Aylık Ödeme: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.896,52 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Ödeme: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.322,92 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,33
Aylık Ödeme: 11.686,30 TL
Toplam Ödeme: 140.810,60 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %4,50
Aylık Ödeme: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,99
Aylık Ödeme: 12.248,21 TL
Toplam Ödeme: 147.478,52 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %5,59
Aylık Ödeme: 12.769,95 TL
Toplam Ödeme: 153.814,40 TL

