Kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadeli 250 bin TL kredide en düşük faizi kim veriyor?
Acil nakit ihtiyacı için bankaların kapısını çalan vatandaşlar, faiz oranlarındaki büyük değişimle karşılaşıyor. 250.000 TL’lik ihtiyaç kredisinde "Yeni Müşteri" kampanyaları ile standart faizler arasındaki makas iyice açıldı. İşte en düşükten en yükseğe 24 ay vadeli kredi maliyetleri...
Ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşları nakit arayışına iterken, bankaların kredi faiz oranları da mercek altında.
Merkez Bankası'nın faiz politikaları sonrası bankalar arasındaki rekabet, özellikle "yeni müşteri kazanımı" alanında yoğunlaştı. Dijitalden başvuranlara sunulan özel oranlar, şube faizlerine göre çok daha avantajlı hale geldi.
250.000 TL tutarında ve 24 ay (2 yıl) vadeli bir ihtiyaç kredisi için yapılan hesaplamalar, piyasadaki çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.
İŞTE BANKALAR VE GÜNCEL ÖDEME TABLOSU
ING
Faiz Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 16.316,23 TL
Toplam Ödeme: 392.839,52 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 16.425,26 TL
Toplam Ödeme: 395.456,24 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 16.556,58 TL
Toplam Ödeme: 398.795,42 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 406.197,74 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 404.760,24 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 17.153,93 TL
Toplam Ödeme: 413.131,82 TL
N Kolay (BES Teminatlı)
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 17.087,05 TL
Toplam Ödeme: 411.339,20 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.310,50 TL
Toplam Ödeme: 416.889,50 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 17.535,37 TL
Toplam Ödeme: 422.098,88 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 17.738,94 TL
Toplam Ödeme: 426.984,56 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.989,28 TL
Toplam Ödeme: 433.180,22 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.989,28 TL
Toplam Ödeme: 431.742,72 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 18.913,54 TL
Toplam Ödeme: 455.174,96 TL
Akbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 20.581,65 TL
Toplam Ödeme: 495.397,10 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %5,04
Aylık Taksit: 20.947,17 TL
Toplam Ödeme: 504.169,58 TL