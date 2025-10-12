Kredi çekecekler dikkat! 24 ayda 150 bin TL için bankalar arası uçurum oluştu

Kredi faizlerinde büyük yükseliş yaşanırken, 150.000 TL’yi 24 ay vadeli ihtiyaç kredisiyle kullanmak isteyen tüketiciler için tablo çarpıcı hale geldi. İşte banka banka faiz oranları ve aylık taksitler...

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bankalar, yılın son çeyreğinde ihtiyaç kredilerinde oranlarını hızla güncelledi.

İşte 150 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları ve aylık taksitler...

CEPTETEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.724,54 TL
Toplam Ödeme: 234.251,46 TL

ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.542,10 TL

Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.429,60 TL

QNB Finansbank – Yeni Müşterilere Özel Kredi
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 10.052,72 TL
Toplam Ödeme: 242.127,78 TL

DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 10.185,51 TL
Toplam Ödeme: 245.314,74 TL

ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.252,23 TL
Toplam Ödeme: 246.803,52 TL

Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 10.656,98 TL
Toplam Ödeme: 256.630,02 TL

Enpara.com – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 10.656,98 TL
Toplam Ödeme: 255.767,52 TL

N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 10.793,57 TL
Toplam Ödeme: 259.908,18 TL

Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 10.930,99 TL
Toplam Ödeme: 262.343,76 TL

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 10.930,99 TL
Toplam Ödeme: 263.093,76 TL

Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 11.348,12 TL
Toplam Ödeme: 273.217,38 TL

Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 11.348,12 TL
Toplam Ödeme: 273.104,88 TL

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 11.701,23 TL
Toplam Ödeme: 281.692,02 TL

Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.786,70 TL
Toplam Ödeme: 283.743,30 TL

