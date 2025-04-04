Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Özellikle yüksek tutarlı kredilerde faiz farkları dikkat çekerken, 500 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları merak konusu oldu.
Son verilere göre, 12 ay vadeli 500 bin TL’lik bir kredinin aylık taksiti ortalama 43 bin TL civarında hesaplanırken, toplam geri ödeme yaklaşık 516 bin TL olarak öngörülüyor. Ancak bankaların belirlediği faiz oranlarına göre bu tutarlar değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, kredi çekmeyi düşünenlerin güncel faiz oranlarını karşılaştırmaları büyük önem taşıyor.
Vakıf Katılım, %3,59 faiz oranıyla 500 bin TL kredi için toplam 667 bin 170 TL geri ödeme sunuyor.
DenizBank’ın faiz oranı %3,79 olurken, toplam ödeme 677 bin 40 TL olarak hesaplanıyor.
TEB’in sunduğu faiz oranı %3,89 olup, geri ödeme tutarı 682 bin 10 TL seviyesinde bulunuyor.
İş Bankası, %4,60 faiz oranıyla toplam 717 bin 750 TL ödeme planı sunarken, QNB Finansbank’ın %3,74 faiz oranı ile sunduğu kredi için toplam geri ödeme 674 bin 570 TL olarak belirleniyor.
Garanti BBVA, %5,19 faiz oranı uygulayarak toplam 748 bin 130 TL ödeme planı sunuyor.
Akbank’ın %4,48 faiz oranıyla sunduğu kredi için toplam geri ödeme 711 bin 650 TL olarak hesaplanıyor.
ING Bank, %4,29 faiz oranı ile toplam 702 bin 30 TL, ON Plus ise %4,19 faiz oranıyla toplam 697 bin TL ödeme sunuyor.
Yapı Kredi’nin sunduğu %4,49 faiz oranı ile toplam geri ödeme tutarı 712 bin 160 TL olarak belirleniyor.
Bankalar arasında faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları değişkenlik gösterdiği için, kredi çekmeyi planlayanların en avantajlı oranları karşılaştırarak karar vermeleri öneriliyor.