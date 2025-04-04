Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi

Son verilere göre, 12 ay vadeli 500 bin TL’lik bir kredinin aylık taksiti ortalama 43 bin TL civarında hesaplanırken, toplam geri ödeme yaklaşık 516 bin TL olarak öngörülüyor. Ancak bankaların belirlediği faiz oranlarına göre bu tutarlar değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, kredi çekmeyi düşünenlerin güncel faiz oranlarını karşılaştırmaları büyük önem taşıyor.