Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

1 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

2 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 30.982,24 TL
Toplam ödeme: 3.759.618 TL

3 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 4

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 28.060,70 TL
Toplam ödeme: 3.389.284 TL

4 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 5

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.519.543 TL

5 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 6

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.511.735 TL

6 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 7

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 29.878,54 TL
Toplam ödeme: 3.598.624 TL

7 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.718.403 TL

8 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 9

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.219 TL

9 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 32.187,84 TL
Toplam ödeme: 3.904.140 TL

10 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 11

QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.969 TL

11 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 12

Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.732.521 TL

12 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 13

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam ödeme: 3.829.417 TL

13 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 14

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 32.654,09 TL
Toplam ödeme: 3.943.590 TL

14 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 15

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 36.333,58 TL
Toplam ödeme: 4.379.629 TL

15 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 16

TEB
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 37.383,34 TL
Toplam ödeme: 4.512.277 TL

16 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 17

DenizBank
Faiz oranı: %3,78
Aylık taksit: 38.245,60 TL
Toplam ödeme: 4.614.572 TL

17 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 18

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 38.725,85 TL
Toplam ödeme: 4.666.786 TL

18 19
Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları - Resim: 19

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 39.399,60 TL
Toplam ödeme: 4.752.522 TL

19 19
konut kredisi