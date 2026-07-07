Kredi çekip ev almak hayal mi oldu? İşte 1 milyon TL 120 ay vadeli güncel konut kredisi faiz oranları
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 30.982,24 TL
Toplam ödeme: 3.759.618 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 28.060,70 TL
Toplam ödeme: 3.389.284 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.519.543 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 29.057,01 TL
Toplam ödeme: 3.511.735 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 29.878,54 TL
Toplam ödeme: 3.598.624 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.718.403 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.219 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 32.187,84 TL
Toplam ödeme: 3.904.140 TL
QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.720.969 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 30.797,66 TL
Toplam ödeme: 3.732.521 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam ödeme: 3.829.417 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 32.654,09 TL
Toplam ödeme: 3.943.590 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 36.333,58 TL
Toplam ödeme: 4.379.629 TL
TEB
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 37.383,34 TL
Toplam ödeme: 4.512.277 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,78
Aylık taksit: 38.245,60 TL
Toplam ödeme: 4.614.572 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 38.725,85 TL
Toplam ödeme: 4.666.786 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 39.399,60 TL
Toplam ödeme: 4.752.522 TL