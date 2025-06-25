Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faiz düşmeden önce bunu yapmayan pişman olabilir
Orta Doğu'da düşen tansiyon ve petrol fiyatlarındaki gerileme, faiz indirimi beklentilerini artırırken, ekonomistler kredi çekmeyi düşünen vatandaşları uyarıyor: Şu an faizler zirvede. Uzmanlar kısa vadeli ve düşük tutarlı kredilerin daha az maliyetli olacağını vurguluyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tutarak "bekle-gör" stratejisini sürdürdü. Ancak ekonomistler, Temmuz ayı itibarıyla faiz indirimi olasılığının arttığına dikkat çekiyor.
Türkiye Gazetesi'ne göre, özellikle son haftalarda Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve İsrail-İran arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi, küresel piyasalarda olumlu hava estirirken, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş Türkiye için de kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre, petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı azaltması ve jeopolitik belirsizliklerin gerilemesi, TCMB’nin faiz indirimi için elini güçlendiriyor.
BANKALARDA KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSEK SEVİYEDE
Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından, bankalarda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Ancak mevcut seviyeler, birçok ekonomiste göre zirveye yakın.
Bu nedenle kredi çekmeyi planlayan tüketiciler için zamanlama kritik hale geldi.
“VADEYİ KISALTIN, TUTARI DÜŞÜRÜN” UYARISI
Bankacılar ve finans uzmanları, şu anki yüksek faiz ortamında kredi kullanacak olanlara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlara göre, kredi vadeleri uzadıkça faiz oranları düşüyor gibi görünse de, uzun vadede ödenecek toplam faiz yükü ciddi şekilde artıyor.
Bu nedenle, faizler düşmeden kredi çekmek durumunda kalan tüketicilere şu uyarı yapılıyor:
“Kredilerde tutarı düşük, vadeyi kısa tutmak avantaj sağlar. Böylece faiz yükü daha az olur ve ileride yaşanacak faiz indirimlerinden dolayı zarar etme riski azalır.”
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ
İşte bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı ve örnek ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 1 milyon TL
-Kredi Faizi: %2,89
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Aylık Taksit: 29 bin 878 TL
-Toplam geri ödeme: 3 milyon 613 bin 184 TL
-Banka: Akbank
EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ
İşte en düşük taşıt finansmanı oranı ve örnek ödeme tablosu:
-Finansman Tutarı: 250 bin TL
-Finansman Oranı: %3,45 (Kâr payı oranı)
-Finansman Vadesi: 24 ay
-Aylık Taksit: 17 bin 221 TL
-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL
-Banka: Kuveyt Türk
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ
İşte en düşük ihtiyaç kredisi oranı ve örnek ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 125 bin TL
-Kredi Faizi: %3,59
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Aylık Taksit: 13 bin 840 TL
-Toplam geri ödeme: 166 bin 793 TL
-Banka: QNB