Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faiz düşmeden önce bunu yapmayan pişman olabilir

BANKALARDA KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSEK SEVİYEDE

Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından, bankalarda ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Ancak mevcut seviyeler, birçok ekonomiste göre zirveye yakın.

Bu nedenle kredi çekmeyi planlayan tüketiciler için zamanlama kritik hale geldi.