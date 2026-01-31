Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi

BDDK, kredi kartı ve kredilerle ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yapılandırma süresi uzatılırken, kart limitleriyle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.

BORÇLARA 48 AY YAPILANDIRMA

BDDK'nın yeni kararına göre, biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar yapılandırılabilecek. Düzenleme, ödeme zorluğu çeken borçlulara kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

KONUT KREDİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Konut kredisi kullanımında uygulanan birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Bu kararla birlikte her iki konut türü için de kredi şartları eşitlendi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE YENİ DÜZEN

Toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcıların kart limitlerinde gelire göre kısmi azaltmaya gidilecek. Limit düzenlemesiyle gelire oranlı kullanım hedefleniyor.

