Kredi kartı borç yapılandırmada süre doluyor! BDDK’dan son gün uyarısı
Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler için süre dolmak üzere. BDDK'nın temmuz ayında yürürlüğe aldığı düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. Ancak başvurular 10 Ekim’de sona erecek. İşte kredi kartı yapılandırmanın tüm detayları...
🟩 Kredi kartı borcu yapılandırmada son iki güne girildi.
Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında yapılan başvurular, 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
BDDK, yapılandırma süresinin uzatılmayacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.
🟩 Bireysel kredi kartları ve daha önce yapılandırılmış borçlar, yeni düzenleme ile 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor.
Bu imkân, borçlarını tek seferde ödeyemeyen kart sahiplerine uzun vadeli kolaylık sağlıyor.
🟩 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yapılandırma kapsamında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
🟩 Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart hamilinin kredi kartı limiti artırılamayacak.
Bu madde, borç kontrolünün sürdürülebilmesi amacıyla getirildi.
🟩 Yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda, aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.
Bu sayede kart sahipleri, ek faiz veya ceza riskiyle karşılaşmayacak.
🟩 Başvurular, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya şubeler üzerinden yapılabiliyor.
BDDK, vatandaşlara başvuru işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.
🟩 Yapılandırma sonrası taksit ödemelerinde gecikme olması durumunda yapılandırma bozulabiliyor.
Uzmanlar, kredi notunun düşmemesi için ödemelerin düzenli yapılması gerektiğini hatırlatıyor.