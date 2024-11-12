Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı?

Banka, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyen müşterilerine, kalan borç için yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme veya 4 ay taksitlendirme imkanı sundu.

KREDİ KARTI ALACAKLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak’ta bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım’da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya ulaştı. NTV'nin haberine göre, bu yılın ilk 10 ayında takibe düşen alacakların toplam tutarı 30 milyar liraya yükseldi.

ÖDEME KOLAYLIĞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Son dönemde kamuoyunda kredi kartı borçlarına ilişkin ödeme kolaylıklarına dair beklentiler arttı. Bu konuda atılan ilk adım ise bir kamu bankasından geldi. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyen kullanıcılarına, kalan borç için düşük faizli erteleme veya taksitlendirme imkanı tanıdı. Bu gelişme, diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı yönünde soru işaretleri oluşturdu.

KREDİ KARTI FAİZLERİNE YENİ DÜZENLEME

Kasım ayında kredi kartı faiz oranlarında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, borç miktarı dikkate alınarak faiz oranları belirlendi. Merkez Bankası'nın kararına göre, daha düşük borcu olan kullanıcılar daha az faiz ödeyecek.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

Dönem borcu 25 bin lira ve altındaki kartlar için faiz oranı: %3.50

25 bin ila 150 bin lira arasındaki kartlar için faiz oranı: %4.25

150 bin lira ve üzerindeki kartlar için faiz oranı: %4.75

Nakit çekim/kullanım için azami akdi faiz oranı: %5