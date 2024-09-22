Kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan kişileri yakından ilgilendiren habere göre, borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişiler derin bir nefes alacak. Yapılandırma, takibe düşen bireylerin sayısı, borç miktarları, ödeme imkanları ve gecikme süreleri göz önünde bulundurularak tasarlanacak.
Amaç, gelir-gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen ancak ödeme niyeti taşıyan bireylerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak.
Ekonomistler, bu tür bir düzenlemenin hem bireyler hem de bankalar açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 13 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları yaklaşık 43 milyar 447 milyon lira seviyesine ulaştı.
Ekonomistler, bu yapılandırmanın yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda bankaların mali dengelerini koruyabileceğini ifade ediyor. Düzenleme, borçların yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyarak, takibe düşen alacakların tahsilatında daha verimli bir süreç sağlayabilir.