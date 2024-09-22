Kredi kartı borcu olanlar dikkat!

Amaç, gelir-gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen ancak ödeme niyeti taşıyan bireylerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak.

Ekonomistler, bu tür bir düzenlemenin hem bireyler hem de bankalar açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 13 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları yaklaşık 43 milyar 447 milyon lira seviyesine ulaştı.

Ekonomistler, bu yapılandırmanın yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda bankaların mali dengelerini koruyabileceğini ifade ediyor. Düzenleme, borçların yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyarak, takibe düşen alacakların tahsilatında daha verimli bir süreç sağlayabilir.