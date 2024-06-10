Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti

Kredi kartlarında faize bırakılan borç miktarı artarken, bu borçların toplam kredi kartı borcuna oranı tarihi seviyelere ulaştı. Asgari ödeme veya daha fazlası yapılan kartlarda faize bırakılan borçların oranı yüzde 13,7’ye yükselirken, asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılan kartlarda gecikme borçlarının oranı yüzde 9,1’e çıktı.