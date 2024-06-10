Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti
Kredi kartlarında faize bırakılan borç miktarı artarken, bu borçların toplam kredi kartı borcuna oranı tarihi seviyelere ulaştı. Asgari ödeme veya daha fazlası yapılan kartlarda faize bırakılan borçların oranı yüzde 13,7’ye yükseldi.
Kredi kartlarında faize bırakılan borç miktarı artarken, bu borçların toplam kredi kartı borcuna oranı tarihi seviyelere ulaştı. Asgari ödeme veya daha fazlası yapılan kartlarda faize bırakılan borçların oranı yüzde 13,7’ye yükselirken, asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılan kartlarda gecikme borçlarının oranı yüzde 9,1’e çıktı.
Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası, kredi kartı harcamalarının büyüme hızını önemli ölçüde yavaşlattı. Mart sonunda yüzde 100’ün altına inen kredi kartı harcamalarının 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı, Mayıs sonunda yüzde 50 seviyelerine geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, 31 Mayıs ile biten haftada kredi kartı harcamaları yüzde 52.74 arttı. Bireysel kredi kartlarında büyüme hızı yüzde 51.27'ye, ticari kredi kartlarında ise yüzde 57.01'e indi. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar yüzde 258.34 ve yüzde 273.14 seviyelerindeydi.
BANKALAR HAREKETE GEÇTİ: FAİZE BIRAKILAN BORÇLAR ARTIYOR
Bankacılık sektörü, kredi kartı borçlarında artan bir ödeme sorunu ile karşı karşıya. Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu, yakın izlemedeki kredilerin artışında ihtiyaç ve kredi kartı borçlarının etkili olduğunu ortaya koydu. 30-90 gün geciken borçların bulunduğu ikinci grup kredilerde özellikle kredi kartı borçları nedeniyle artış yaşanıyor.