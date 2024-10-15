Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başladı

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yapılandırma fırsatı başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar alarak, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Borcunu ödeyemeyenler kredi kartını yapılandıracaklar. Toplam borç tutarını taksitlendirdikten sonra her ay ödenecek taksitin asgari ödeme tutarına ekleneceği belirtildi.

BANKALAR SÜRECİ BAŞLATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu bankaları arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada başı çekti. Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi buldu. Özel bankalar arasında ise İş Bankası ve Akbank süreci başlattı.

FAİZ ORANLARI 24 EKİM'DE AÇIKLANACAK



Kredi kartlarındaki azami akdi faiz oranları, dönem borcuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Borç yapılandırmasındaki faiz oranları ise 24 Ekim’de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Kart borçlarının yapılandırılmasında faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlenirken, bu oran Merkez Bankası'nın faizine referans alındı. Kredi kartında borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor.

Eğer referans oran sabit kalırsa, azami akdi faiz oranları 25 bin liranın altındaki borçlar için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira arası için yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindekiler için yüzde 4.75 olacak.

YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler, toplam borç tutarını taksitlendirdiklerinde her ayın taksiti, asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiye de kullanılabilecek. Yapılandırılan borcun yarısı ödeninceye kadar kartı limiti artırılamayacak. İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla geciken ödemeler de yapılandırılabilecek. Ancak 1 yıl içinde başvurmak şart.