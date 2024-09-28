Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma nasıl yapılır?

Enflasyon altında ezilen vatandaş kredi kartı kullanımını patlattı. Özellikle de kredi kartlarına taksit sınırlamasının gelmesinin ardından borçlar daha da arttı. Kredi kartı ve kredi borcu 3 trilyon lirayı geçti. Vatandaş kredi kartı harcamalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yönelik yapılandırma hamlesi yaptı. 1 Kasım'da karar yürürlüğe girecek.

Yapılandırma faiz oranının yüksek olduğunu vurgulayan Uzman isimler, borç üstüne borç bineceğini belirterek vatandaşın daha zorda kalacağını, yeniden yapılandırmanın masraflı olduğunu ve borç ödenirken ihtiyaçların nasıl karşılanacağını sorguluyor. Peki Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?, Kredi kartı yapılandırma şartları neler? Kredi yapılandırma faizi kaç?

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartının asgarisini ödeyemeyenlere 5 yıllık planlama sunulacak. Kredi kartını yapılandıran yurttaş her aya ilişkin taksit tutarı o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kart borcunun yarısı ödenene kadar da limit artmayacak.

Yapılandırma Başvurusu: Kredi kartının bağlı olduğu finansal kuruluşa yapılandırma başvurusu yapılır.

Ödeme Planı Oluşturma: Borç, bankanın belirlediği faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılır ve daha uzun vadeye yayılır.

Düşük Taksitler: Aylık taksit tutarları düşürülür, böylece borç daha yönetilebilir hale gelir.

Düzenli Ödeme: Borçlunun, yapılandırılan taksitleri düzenli olarak ödemesi gerekir.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZİ KAÇ?

Referans oranın sabit kalması durumunda, azami akdi faiz oranları;

-dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50,

-25 bin ila 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında yüzde 4,25,

-150 bin liranın üzerindeki kredi kartları için ise yüzde 4,75 olarak belirlenecek.

Kredi kartları üzerinden nakit çekim veya kullanım için belirlenen azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.