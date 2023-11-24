Kredi Kartı Harcamalarında Rekor Artış

Kredi kartlarında kasım ayı içinde yeni rekor harcama seviyesine ulaşıldı.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı” verilerine göre, 17 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2 artışla 198,4 milyar lira seviyesine yükselerek yeni rekoru kaydetti.

Artışlarda kasım ayındaki indirim adı altında yapılan kampanyaların etkili olduğu görüldü.

Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu.

Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı.