Kredi kartı komisyonları arttı! Esnafın kazancı azaldı

Günümüzde artık her alışverişte kredi kartı ile alınır oldu. 1 ekmek 1 pet suyu bile dijital ödeme yöntemleriyle alıyoruz. Bankalar ise bu işlemlerin tamamı için işletmelerden komisyon ücreti alıyor. Esnaf ise fazla bulduğu komisyon ücretinden dert yanıyor.

Editör: Şevval İskender
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Türkiye'de kredi kartı sayısı artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartı sayısı 121,4 milyona ulaştı. Banka kartı sayısı ise 192 milyonu buldu. Kredi kartlı harcamalar ise 1.3 trilyon lirayı aştı.

En temel tüketim maddesi ekmek dahi kredi kartı ile alınır oldu. Esnaf ise ekmek fiyatından daha fazla banka komisyonu ödediği için çıkmazda.

Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, işletmelerin kar marjının düştüğünü vurguladı.

Kredi borcu olanlar dikkat! Yakın takibe alınmış olabilirsinizKredi borcu olanlar dikkat! Yakın takibe alınmış olabilirsinizEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kredi kartı # komisyon # esnaf
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