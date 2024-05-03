Kredi kartı komisyonları arttı! Esnafın kazancı azaldı

Türkiye'de kredi kartı sayısı artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartı sayısı 121,4 milyona ulaştı. Banka kartı sayısı ise 192 milyonu buldu. Kredi kartlı harcamalar ise 1.3 trilyon lirayı aştı.

En temel tüketim maddesi ekmek dahi kredi kartı ile alınır oldu. Esnaf ise ekmek fiyatından daha fazla banka komisyonu ödediği için çıkmazda.

Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, işletmelerin kar marjının düştüğünü vurguladı.