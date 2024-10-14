Kredi kartı kullananlar dikkat! 750 lira ne zaman kesilecek?

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak oluşturulması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Hazırlana kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre teklif yasalaştıktan sonra, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak. Görüşmeler 15 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.

Türkiye'de kredi kartı kullananların yüzde 49'u 100 bin lira ve üstü limite sahip. Teklif ile birlikte 46 milyar TL’den fazla gelir elde edileceği düşünülüyor. Teklifin gündeme gelmesi ile birlikte kredi kartlarının limitlerini düşürmeye başlayanlar olurken devlete destek olsun diye kredi kartı limitini artırmaya başlayanlarında olduğu belirtildi. Bankalar yoğunluk ile karşılaşınca müşterilerine teklifin henüz yasalaşmadığı için beklemelerine yönelim bilgilendirme gönderdikleri ortaya çıktı.

HER KARTTAN MI 750 LİRA ALINACAK?

Teklife göre kredi kartı limiti 100 bin TL olanlardan her yıl 750 lira hizmet bedeli alınacak. Bir vatandaşın iki veya daha fazla kredi kartı varsa hepsi 100 bin lira limitin üstündeyse eğer bütün kartlardan ayrı ayrı 750 lira hizmet bedeli alınacak. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.

KREDİ KARTLARINDAN KESİNTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi kartlarından alınacak olan hizmet bedelinin kanun teklifi kabul edildikten sonra Ocak 2025 tarihinden itibaren başlaması planlanıyor. Hizmet bedeli banka tarafından otomatik olarak kart sahibi kredi kartı ekstresinde görecek. Kart iptal edilse bile kesilen tutar iade edilmeyecek.

Taslakta şu metin yer aldı;

- Kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5 inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılır, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilir, kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenir. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılır ve bu bent kapsamında ödenir.

LİMİT DÜŞÜRENLERDEN ALINMAYACAK

Kredi kartını teklif yasalaşmadan önce 100 bin liranın altına düşürenlerden hizmet bedeli alınmayacak. Kredi kartını kapatanlardan da bu ücret alınmayacak. Düzenlemeye göre, hizmet bedelini ödeyenlerin yıl içinde limiti artarsa veya kartları yenilenirse hizmet bedeli bir daha alınmayacak.

Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.