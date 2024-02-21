Kredi kartı kullananlar dikkat! Asgari ödeme tutarı, limit, taksit değişiyor
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Asgari ödeme miktarı, limit ve taksit seçenekleri değişebilir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarıyla ilgili faiz oranları, taksit seçenekleri ve kart limitlerinin sınırlanabileceğine dair işaretler verdi.
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Asgari ödeme miktarı, limit ve taksit seçenekleri değişebilir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarıyla ilgili faiz oranları, taksit seçenekleri ve kart limitlerinin sınırlanabileceğine dair işaretler verdi. Kredi kartlarında hangi değişiklikler olacak? Kredi kartlarında düzenlemeler yolda! Taksitler kaldırılabilir mi, kart limitleri azaltılabilir mi? İşte cevabı.
Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye’de 400 milyon civarında bu tür finansal araç var. Bunların 120 milyonu kredi kartı. Kredi kartları 400 milyonluk grup içerisinde bir kısmı oluşturuyor. 90 milyon ön ödemeli kar var. Önceden ödeme yapılan, sıkılaştırıcı kartlar. 210 milyon civarında banka kartı. Hesabınızda ne varsa ondan bir kuruş fazlasını harcamanıza müsaade etmeyen kartlar.
- Mevcut kartların 3’te1’inden biraz fazlasını oluşturan kredi kartı ve kredi kartı kullanımı Türkiye’de son 20 yıl içerisinde sosyal düzenin bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda kredi kartı tuzakları konusunda özellikle gerçek kişiler bilinçlendiler, asgari ödeme, nakit çekimi gibi bütün bu konularda ağır bedeller ödeyerek epey finansal okuryazarlığımızı artırmış durumdayız. Gelinen noktada kredi kartı kullananların büyük çoğunluğu kredi kartı kullanımının getirebileceği finansal riskler konusunda genel bilgi sahibi olmuş durumdadırlar.
- Kredi kartları sıkılaştırıcı politikanın önemli bacaklarından birisidir. Siz sıkılaştırıcı politikalar yürütüyorsanız kredi ve kredi kartı harcamaları bunun dışında bırakamazsınız.