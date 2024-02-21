Kredi kartı kullananlar dikkat! Asgari ödeme tutarı, limit, taksit değişiyor

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye’de 400 milyon civarında bu tür finansal araç var. Bunların 120 milyonu kredi kartı. Kredi kartları 400 milyonluk grup içerisinde bir kısmı oluşturuyor. 90 milyon ön ödemeli kar var. Önceden ödeme yapılan, sıkılaştırıcı kartlar. 210 milyon civarında banka kartı. Hesabınızda ne varsa ondan bir kuruş fazlasını harcamanıza müsaade etmeyen kartlar.