Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Dar gelirli vatandaşlar, nakit paralarının yetersiz olması durumunda kredi kartlarını kullanmaya mecbur kalıyorlar. Ancak kredi kartı aidatları da yüzde 70 oranında arttı. Peki, kredi kartı aidatı ödemeleri geri alınabilir mi?
Bankalar yıllık kredi kartı kullanımı ücreti için müşterilerinden belirli bir miktarda kredi kartı aidatı talep ediyor. Ancak bu yıl kredi kartı aidat ücretleri neredeyse yüzde 70 zamlanarak bin 500 TL'ye kadar ulaştı.
Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Hakları Derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağmaya başladı. Bankalar kredi kartları aidatı ödemek istemeyen vatandaşlara çeşitli seçenekler sunuyor. Ancak bu seçenekler vatandaşı da zora sokabiliyor. Peki, kart aidat ücretlerini geri alabilir mi?
KREDİ KARTI AİDATLARI ÖDEMESİ NASIL GERİ ALINIR?
Kredi kartı aidatı ödemek zorunda değilsiniz. Hatta ödemiş olduğunuz aidatları bile geri alabilirsiniz. Bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartı aidatı ödemek istemediğiniz talebinde bulunabilirsiniz.
Bazı bankalar hiç bir şey talep etmeden aidatları iptal edebiliyor.