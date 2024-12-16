Kredi kartı kullananlar dikkat: Limitler düşürülecek mi?

Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmeye yönelik sıkılaştırma adımları kapsamında kredi kartlarında taksit sayıları azaltılmıştı. Bunun ardından, kredi kartı limitlerinin düşürüleceği ve gelire göre yeniden belirleneceği iddiaları gündeme geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Kredi kartı kullananlar dikkat: Limitler düşürülecek mi?
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından gelen açıklamaya göre, kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir düzenleme planlanmıyor.

Gelirin 4 Katına Kadar Limit

BDDK’nın mevcut uygulamasına göre, kredi kartı limitleri kişinin gelirinin 4 katına kadar belirlenebiliyor. Bankalar, tüketicinin SGK bilgileri, maaşı ve diğer gelir kalemlerini değerlendirerek kredi kartı limiti oluşturuyor.

Risk Merkezi ile Çok Boyutlu İnceleme

2025 yılında da bankalar, tüketicinin gelir düzeyini ve harcama alışkanlıklarını dikkate alarak limit belirlemeye devam edecek. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve SGK uzmanlarından oluşan ekipler, tüketicinin gelir bilgilerini ve harcama davranışlarını çok yönlü olarak inceleyecek.

Limit Belirlemede Gelir Tek Kriter Değil

BDDK yetkilileri, kredi kartı limitlerinin yalnızca aylık gelire göre belirlenmediğini vurguladı. Yönetmelik gereği, bir kişinin toplam kredi kartı limiti ilk yıl için maaşının 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor. Bankalar ayrıca, kredi kartı limitlerini belirlerken tüketicinin kredi notu, ödeme alışkanlıkları ve finansal geçmişini de değerlendiriyor.

Kredi Kartı Limitini Etkileyen Faktörler

Kredi kartı limitleri, başvuru sırasında verilen bilgilere ve kişinin finansal durumuna bağlı olarak belirleniyor. Gelir düzeyi en önemli kriterlerden biri olsa da kredi notu da limit üzerinde belirleyici bir role sahip. Daha önce kredi veya kart borçlarını geciktiren kişiler, limitleri daha düşük olan kredi kartlarına erişebiliyor ya da kart başvuruları reddedilebiliyor.

Kısacası, BDDK’dan gelen açıklamalara göre, mevcut sistemde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değil ve kredi kartı limitleri gelire dayalı mevcut kurallarla belirlenmeye devam edecek.

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