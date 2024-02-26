Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası’nın kredi kartı planı...

Enflasyonla mücadelede dikkat çekilen kredi kartı harcamaları yükselişini sürdürmeye devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 arttı. Bireysel taksitli kredi kartı harcamaları aynı dönemde yüzde 114,8 artarken taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 181,9 oldu. Bu artışlara karşılık kredi kartı faizlerine Kasım 2023’ten bu yana politika faizi artışı yansıtılmıyor.