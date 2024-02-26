Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası’nın kredi kartı planı...
Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Merkez Bankasının kredi kartları ile ilgili planlamaları belli olmaya başladı. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altıntaş’tan kredi kartları ile ilgili değerlendirme geldi. İşte o değerlendirme ve kredi kartı planları...
Enflasyonla mücadelede dikkat çekilen kredi kartı harcamaları yükselişini sürdürmeye devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 arttı. Bireysel taksitli kredi kartı harcamaları aynı dönemde yüzde 114,8 artarken taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 181,9 oldu. Bu artışlara karşılık kredi kartı faizlerine Kasım 2023’ten bu yana politika faizi artışı yansıtılmıyor.
Ekonomi Gazetesi’ne göre, banka yöneticileri kredi kartlarında yapılması planlanan düzenlemelerin limitlere göre olmasını ve düşük limitli kartlara herhangi bir tedbir getirilmemesi gerektiği görüşünde. Ekonomistler de gelir dağılımı adaletsizliği ve yüksek enflasyon sebebiyle bireysel kredi kartı harcamalarında artışın ihtiyaçtan yaşandığını belirtti.
TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altıntaş Merkez Bankası’nın şu an kredi kartı limitleriyle ilgili bir çalışması olduğunu söyleyerek, “Bu çalışmada limitlerin ne kadarı kredi ne kadarı harcama olarak kullanılıyor onun ayrımı yapılıyor.
Çok yüklü miktarda limitiniz varsa kredi kartını borçlanma aracı olarak kullanıyorsunuz ve üst segmente adım atıyorsunuz. Kredi kartı düzenlemesi yaparken dikkatli olmak lazım.