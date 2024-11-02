Kredi kartı kullananlar dikkat! Süre doluyor

Tüketici dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği sadakat kartlarda biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyarıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği belirtildi. Kredi ve sadakat kartlarında biriken ve kullanılmayan puanlar yıl sonu itibarıyla siliniyor.

Tüketici dernekleri, bu uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, tüketicileri zorladığını ve haksız olduğunu ifade etti. Deniz, söz konusu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu dile getirdi.

'SIFIRLAMAK ETİK DEĞİL'



Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü de "Sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır." diye konuştu.