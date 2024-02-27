Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksit kalkacak mı? Resmi açıklama geldi
Milyonlarca kredi kartı kullanıcı, kredi kartına taksitin kaldırılacağı haberleriyle ilgileniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Editör: Mert Sagit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırılmasına dair herhangi bir düzenleme hayata geçirilmediğini duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir.