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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın itibariyle...

Alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler, yarın itibariyle 90 liradan 120 liraya çıkarılacak. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "Özellikle 120 lira altı şifresiz yapılabilen temassız ödemeler ile kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale gelecek" dedi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın itibariyle...

Bankalararası Kart Merkezi'nce (BKM), şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limitinin yarından itibaren 120 liraya çıkarılacağı bildirildi. 

BKM açıklamasına göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

1 Ağustos 2019 itibariyle alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek. 

Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kredi kartı #BKM
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