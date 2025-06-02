Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni dönem başlıyor!

2024 yılı Şubat ayında alınan kararla birlikte nakit avans limiti 25 bin TL olarak belirlenmiş, taksit süresi ise 3 ayla sınırlandırılmıştı. Ancak yüksek enflasyon ve artan bireysel ihtiyaçlar nedeniyle bu sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Yeni düzenlemeye göre, nakit avans ve taksitli nakit avans limiti 50 bin TL’ye yükseltilecek. Ayrıca mevcut 3 aylık taksit süresinin 6 aya çıkarılması da planlar arasında yer alıyor. Bankacılık sektörü ise bu sürenin ilerleyen dönemlerde kademeli olarak 12 aya kadar uzatılmasını talep ediyor.

kademeli geçiş planı masada

BDDK’nın üzerinde çalıştığı sistemde, taksit süresinin ilk aşamada 6 aya çıkarılması öngörülüyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak bu sürenin daha da artırılması mümkün. Bu adımla kredi kartı kullanıcılarına finansal planlamalarında daha fazla esneklik kazandırılması hedefleniyor.

nakit çekim oranında değişiklik yok

Mevcut düzenlemeye göre, kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 25’ine kadar nakit çekimine izin veriliyor. Bu oranın değiştirilmesi şu an için planlanmıyor. Uygulamanın, tüketici harcamalarının kontrol altında tutulması ve talep kaynaklı enflasyonun baskılanması amacıyla sürdürüldüğü belirtiliyor.

resmî açıklama bekleniyor

BDDK’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, para politikasındaki sıkı duruşla uyumlu şekilde kredi kartı işlemlerinde kontrollü bir normalleşme sürecini amaçladığı ifade ediliyor. Yeni sistemin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna resmî olarak duyurulması bekleniyor.