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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıl sonunda siliniyor…

Günlük hayatımıza artık tamamen yerleşen kredi kartları ile alışveriş sayısı gün geçtikçe artıyor. Bankaların düzenlediği bir çok kampanya ile hangi kredi kartını hangi alışverişte kullanacağımızı şaşırıyoruz. Bu kampanyalardan biri de kredi kartında biriken puanlar.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıl sonunda siliniyor…

Kredi kartı kullananların atladığı bir konu var. Kredi kartında biriken puanalar yıl sonunda sıfırlanıyor.

Bankalar biriken puanları yıl sonunda silebiliyor. Kullanıcıları eksik bilgilendirilmesinden kaynaklanan bu durumda onbinlerce tüketici puanlarını kullanamıyor.

60 milyona yakın kredi kartı kullanıcısı olan ülkemizde sadece yüzde 1’i bile bu puanaları kullanamasa ortaya büyük bir rakam çıkıyor.

Her bir kredi kartında 30 lira biriktiğini düşünürsek ve toplamın yüzde 1’i olan 600 bin kredi kartında bu puanlar yanacak. Ortaya 18 milyon lira gibi miktar çıkıyor./Milliyet

Etiketler; #kredi kartı
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