Kredi kartı kullananları üzen haber! Sınırlama gelebilir...

Türkiye'de artan enflasyon, kredi kartı kullananların da taksitlendirme seçeneğine başvurmasına neden oldu.

Yüksek enflasyon ve düşük alım gücü karşısında uzun vadeli taksitlendirme arayışında olanları üzecek bir haber geldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, kredi kartlarına sınırlama gelebileceğini belirterek “Kredi kartları harcamalarındaki artışgöze çarpmaktadır. Kredi kartı harcamalarına ilişkin enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu... Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim.” dedi.

Buna göre önümüzdeki dönemde kredi kartlarına taksitlendirme sınırlaması geleceği muhtemel görünüyor. Alınacak olası bir kararın mobilya, beyaz eşya, elektronik vs. gibi sektörleri ne ölçüde etkileyebileceği merak konusu. Nitekim vatandaş, kredi kartı harcamalarının büyük çoğunluğunu bu alanlarda yapıyor.