Kredi kartı kullanımına sınırlama gelecek! OVP'de neler oldu?

Kredi kartı kullanımına sınırlama geleceği konusunda duyurular yapıldı! Orta vadeli program kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP sunumunu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaptı! Sunumda yer alan detaylar çok fazla dikkat çekti!

Kredi kartı kullanımına sınırlama gelecek! OVP'de neler oldu?
KREDİ KARTI KULLANIMINA SINIRLAMA GELİYOR!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor! Artık kredi kartı kullanımları kısıtlandırılacak ve daha sıkı bir ekonomi politikası izlenecek.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı Türkiye ekonomisine yönelik Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Programda enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, sıkı para politikası uygulanması ve dalgalı döviz kurunun sürdürülmesine yönelik hedefler ortaya konmuştur. OVP'de önümüzdeki dönemde hayatımızı etkileyecek pek çok madde yer alıyor. Gelin bu maddeleri inceleyelim!

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KREDİ KARTI KULLANIMINA SINIRLAMA NE ZAMAN GELECEK?

Kredi kartı kullanımına sınırlama geleceği konusunda OVP'de sinyaller verilirken birçok konuya da değinildi. Kredi kartları hakkında Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumundan yaptığı açıklamalar çok dikkat çekti. Bunlardan ilki enflasyonla mücadele kapsamında tüketici talebini sınırlamak amacıyla kredi kartı kullanımının sınırlandırılmasıdır. Açıklanan Orta Vadeli Programda, "Kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketici talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenlenecektir." Bu da bu alanda kullanımı kısıtlayacak tedbirlerin alınacağını gösteriyor. Bilindiği üzere kart kullanımını azaltmak amacıyla önceki dönemlerde kredi kartlarının minimum ödeme ve kullanım limitlerinin artırılması, taksit sayısının azaltılması gibi önlemler alınmıştı.

Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor

OVP'DE AÇIKLANAN DİĞER MADDELERDE DİKKAT ÇEKTİ

Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan ekonomi politikaları ekonomistlerin dikkatini çekti. Film ve dizilere destek verilmesi, halka arzların desteklenmesi gibi konular özellikle dikkat çekti. Orta Vadeli Program'da (OVP), Türkiye'nin tasarruf sisteminin, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türlerinde, katılımcıların tasarruflarına daha fazla değer katacak şekilde yeniden tasarlanacağı belirtiliyor. Devlet katkılarının artırılmasına ve kesintilerin basitleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda BES'in çekiciliğinin artacağı, toplam fon tutarının ve sistemdeki katılımcı sayısının artacağı ifade ediliyor. Ayrıca, bir süredir gündemde olan ancak son dönemde pek konuşulmayan Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkı payı getirilerek tamamlayıcı bir emeklilik sistemine dönüştürüleceği belirtiliyor. OKS şu anda yalnızca çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle faaliyet göstermektedir.

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TEPKİLERDE VAR!

Bazı ekonomistler ise OVP'nin hiçbir şeyi değiştirmediğini ve halen belirsiz bir ekonomi politikası yürütüldüğünü savunuyorlar. Özellikle dolar kurunun artışına yönelik rahat açıklamalar vatandaşları rahatsız etti. Enflasyonla mücadele kapsamında bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz.

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