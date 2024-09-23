Kredi kartı kullanımında patlama: Son 4 yılda %100 artış

Kart kullanım alışkanlıkları son 4 yılda katlandı. Merkez Bankası'nın sayfası Merkezin Güncesi'nde Türkiye'deki 28 milyon kredi kartı kullanıcısının eğilimleri analiz edildi.

Analizde, dijital uygulamaların yaygınlaşması ve enflasyondaki artış nedeniyle nakit kullanımının azalmasına dikkat çekilirken, banka ve kredi kartı kullanımının ise arttığı belirtildi.

125 milyon kredi kartı ve 191 milyon banka kartı ile kartlı harcamaların toplam hacminin 12,8 trilyon Türk lirasına ulaştığı kaydedildi.

Analizde, "2015 yılından günümüze kredi kartıyla yapılan harcamalar reel bazda 2 kat artarken banka kartlarıyla yapılan harcamalar yaklaşık 3 kat artış gösteriyor. Bu artışın tamamına yakınının 2021 yılı sonrasında gerçekleştiği görülüyor." ifadelerine de yer verildi.

2015 yılında ayda yalnızca 2 milyon temassız ödeme işlemi yapılırken mevcut dönemde her ay 1 milyar adetin üzerinde temassız ödeme işlemi gerçekleştiği kayıtlara geçti.