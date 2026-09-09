Kredi kartı limitlerinde sil baştan dönem! SGK ve Risk Merkezi devrede

Bankalar artık kredi kartı limiti tahsis ederken veya mevcut limitleri artırırken yalnızca müşterinin beyan ettiği geliri esas almayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki net maaş bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri entegre edilerek müşterinin gerçek geliri, mevcut borç yükü ve finansal ödeme gücü mercek altına alınacak. Bankaların bu entegrasyonu tamamlaması için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı.

BEYAN DÖNEMİ KAPANIYOR: GERÇEK GELİR VE ÖDEME GÜCÜ ESAS ALINACAK

Finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen yeni sistemin uygulama esasları netleşti:

Bankalar, kart limiti tespitinde müşterinin başvuru formunda belirttiği beyan gelir yerine SGK tescil ve prim dökümündeki resmi gelirini doğrudan sistem üzerinden sorgulayacak.

Başvuru sahibinin diğer tüm bankalardaki açık kredileri, kredili mevduat hesapları (KMH) ve mevcut kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanarak toplam borçluluk düzeyi hesaplanacak.

Çapraz veri kontrolü sayesinde farklı bankalardan yüksek limitler toplanarak aşırı borçlanmaya gidilmesinin önüne geçilecek.

SGK VE RİSK MERKEZİ VERİLERİ ANLIK OLARAK EŞLEŞTİRİLECEK

Kapsamlı veri altyapısıyla bankacılık sisteminde yeni bir filtre mekanizması devreye giriyor:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki resmi kazanç bilgileri ile TBB Risk Merkezi'nin kredi notu ve gecikme verileri ortak bir finansal havuzda buluşturulacak.

Müşterinin kredi geri ödeme performansı, geçmiş takip kayıtları ve aylık net nakit akışı limit tahsis motorlarınca anlık olarak puanlanacak.

Borç yükü net gelirine oranla tehlikeli sınırda bulunan tüketicilerin yeni kart veya limit artış talepleri doğrudan sınırlanacak.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARA TIRPAN: GELİRİYLE LİMİTİ UYUMSUZ OLANLAR İNCELENECEK

Uygulamaya giren düzenlemenin ilk hedefinde geliriyle orantısız limite sahip kart kullanıcıları yer alıyor:

Resmi geliri ile bankalarda tanımlı toplam kredi kartı limiti arasında uçurum bulunan müşterilerin kart limitleri mercek altına alınacak ve gerekli durumlarda limit düşürme yoluna gidilebilecek.

Tüketicilerin gerçek ödeme gücünü aşan harcama limitlerine ulaşması engellenerek hanehalkı borçluluk riskinin düşürülmesi sağlanacak.

Bankaların sistemsel uyum ve teknik entegrasyon çalışmalarını en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlayarak yeni kuralları eksiksiz uygulaması zorunlu kılındı.