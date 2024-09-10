Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi için yeni hazırlık gündemde

Enflasyon tahminleri tutmayan hükümet, vatandaşın talebini kısmaya hazırlanıyor.

Halkın ve küçük esnafın çark döndürdüğü kredi kartlarının limitlerinin düşürülmesi için yeni bir hazırlık yapılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun devreye girerek kredi kartı limitlerinin kişilerin gelirlerine göre belirleneceği gündemde. Ekonomist Nazlı Sarp, süreci bir nabız yoklama olarak değerlendirdi.

Nazlı Sarp, "Enflasyonu düşürmek için uygulanan politikanın en ağır maliyetini sabit gelirli, maaşlı, hem emekli maaşı alan hem asgari ücret alan kesim ödüyor. Aslında geniş halk kesimleri demek. Çünkü ilk yüzde 20'lik dilim, gelirin sadece yüzde 50'den fazla payını alıyor. Diğer yüzde 80'lik kesimin diğer yüzde 50'yi paylaştığını biliyoruz. Görüş yorum oluştuktan sonra da uygulamaya konuluyor. Sanıyorum bu da öyle bir nabız yoklaması. Bir SGK uzmanının açıkladığı üzere SGK üzerinden yapılacak bir denetim sonucunda kredi kartı limitlerinin belirleneceği yönünde bir husus atıldı." dedi.

Nazlı Sarp, iç tüketimdeki artışın kaynağını anlattı. Sarp, "İç tüketimin fazla olması yine bu sabit gelirli, yoksul kesimlerden kaynaklanmıyor. Tam tersine yüksek düzeyli harcama yapan zengin kesimin harcamalarından geliyor. Son gelen verilere göre İsveç saati satışlarının rekor kırdığı haberini aldık." dedi.

Ekonomist Nazlı Sarp, hükümetin servet beyanına odaklanması gerektiğine işaret etti, "Burada aslında ücretli kesimi denetlemekten ziyade bu tarz harcamaları yapan servet beyanını yapmalarını gerçekleştirseler çok daha adil olacak diye düşünüyorum." dedi.