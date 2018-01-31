Kredi kartıyla online alışverişte onay süresi bugün sona erecek. Süre 31 Aralık'ta bitiyordu ancak uzatılmıştı. Kullanıcılar bankalarına onay vermediği takdirde 1 Şubat'tan itibaren kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak. Onay verildiği takdirde kartlar online alışverişte kullanılabilecek.

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.



Akben, sürenin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için uzatıldığını açıklamıştı.



1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.



Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.



Mevcut kartlar için ise son gün 31 Ocak 2018. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.



Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.



Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek./Hürriyet