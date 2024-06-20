Kredi kartına aylık gelire göre limit mi geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredi kartı limiti ve taksitlerine yönelik yeni düzenleme yapacağı konuşuluyor. Kart sahibinin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi bekleniyor. Taksitlerin de sınırlandırılması gündemde.

Kredi kartına aylık gelire göre limit mi geliyor?
Editör: Şevval İskender

Kredi kartlarından yapılan harcamalarda patlama yaşanıyor. Ban­kalar arası Kart Merkezi verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar çareyi kredi kartı ile harcama yapmakta buluyor.

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için en yüksek limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tu­tarı bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 103 artarak 1 tril­yon 273 milyar TL oldu.
Toplam kart sayısı 409 milyon adedi geçerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdiM. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kredi kartı # limit
Çok Okunanlar
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
Öne Çıkanlar Hizbullah'tan Güney Kıbrıs'a: "İsrail'e yardım ederseniz sizi de vururuz" Hizbullah'tan Güney Kıbrıs'a: "İsrail'e yardım ederseniz sizi de vururuz" Geri manevra yapan çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak hayatını kaybetti Geri manevra yapan çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak hayatını kaybetti