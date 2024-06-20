Kredi kartına aylık gelire göre limit mi geliyor?

Kredi kartlarından yapılan harcamalarda patlama yaşanıyor. Ban­kalar arası Kart Merkezi verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL’ye yükseldi.



Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar çareyi kredi kartı ile harcama yapmakta buluyor.



Kredi kartını kısa süredir kullananlar için en yüksek limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor.



Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tu­tarı bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 103 artarak 1 tril­yon 273 milyar TL oldu.

Toplam kart sayısı 409 milyon adedi geçerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.



