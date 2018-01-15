Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresi olan 31 Ocak 2018 tarihinin uzatılmayacağını söyledi.
Akben, söz konusu açıklamayı Reuters'ın sorusu üzerine yaptı.
Akben, son dönemlerde sosyal mühendislik yoluyla dolandırıcılık türleri ile vatandaşların mağdur edildiğini de belirtti.
Akben, Türk bankacılık sektörünün geçtiğimiz sene de sağlıklı bir şekilde hizmet sunmaya devam ettiğini aktardı.
Banka kartlarının elektronik ticarette kullanımı için onay verme süresi daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ve ardından da 31 Ocak 2018'e uzatılmıştı.
ulusal.com.tr
İki kez uzatılan internetten kartla alışveriş için onay süresinin bir kez daa uzatılmayacağı açıklandı. Açıklamayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yaptı. Akben, son dönemlerde sosyal mühendislik yoluyla dolandırıcılık türleri ile vatandaşların mağdur edildiğini söyledi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresi olan 31 Ocak 2018 tarihinin uzatılmayacağını söyledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.