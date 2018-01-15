İki kez uzatılan internetten kartla alışveriş için onay süresinin bir kez daa uzatılmayacağı açıklandı. Açıklamayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yaptı. Akben, son dönemlerde sosyal mühendislik yoluyla dolandırıcılık türleri ile vatandaşların mağdur edildiğini söyledi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresi olan 31 Ocak 2018 tarihinin uzatılmayacağını söyledi.



Akben, söz konusu açıklamayı Reuters'ın sorusu üzerine yaptı.



Akben, son dönemlerde sosyal mühendislik yoluyla dolandırıcılık türleri ile vatandaşların mağdur edildiğini de belirtti.



Akben, Türk bankacılık sektörünün geçtiğimiz sene de sağlıklı bir şekilde hizmet sunmaya devam ettiğini aktardı.



Banka kartlarının elektronik ticarette kullanımı için onay verme süresi daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ve ardından da 31 Ocak 2018'e uzatılmıştı.



ulusal.com.tr