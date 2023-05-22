Kredi kartına nakit avansta son durum ne?

Reuters'ın haberine göre; bireysel ve kurumlar müşteriler, yüksek enflasyona rağmen kredi kartından %20'nin altında, uygun maliyetle borçlanabiliyorlar. Nakit avans özellikle bireyler için en ucuz borçlanma imkanını sunduğu için seçimlerden önce yaygın olarak kullanılıyordu.

Birçok banka, seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşen birinci turundan bir hafta önce, nakit avans olarak kullandırılabilen tutarları azaltmaya ve vadeleri kısaltmaya başlamıştı.