Kredi Kartına Taksit Kaldırılıyor Mu?

Tüketici talebini kısıtlamayı önceleyen hükümetin ekonomi yönetimi ise kartlardaki taksitlendirmenin kaldırılmasıyla ilgili yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Ekonomistler bu yönde atılacak bir adımın ekonomik daralmaya neden olacağı görüşünde. Özellikle beyaz eşya ve mobilya sektörünün olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.



Yüksek enflasyon, peş peşe gelen zamlar... Borcunu borçla kapatmaya çalışan dar gelirli vatandaş kredi kartı kullanmak zorunda kalıyor.



Dar gelirli vatandaş kredi kartına yönelirken hükümetin ekonomi yönetimi taksitlendirmeye ilişkin yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi kartına taksit uygulayan tek ülke olduğunu ve bu durumun vatandaşların gelirlerinin üzerinde harcama yapmalarına yol açtığını söyledi. Bu ifadeler kredi kartına taksitlerin kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.



Ekonomistler, kredi kartına taksitlerin kaldırılması halinde vatandaşın alım gücünün düşeceğine işaret ediyor.



Vatandaşın bir sarmalın içinde olduğunu ifade eden Ekonomist Serhat Latifoğlu, taksit uygulamasının destekleyici olduğunu söyledi.



Latifoğlu, taksit uygulamasının kaldırılmasının sektörlerde de daralmaya neden olacağı görüşünde.



