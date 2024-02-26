Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Çok konuşulacak iddia

Enflasyonla mücadele politikalarıyla hızla artan kredi kartı harcamalarına düzenleme getirilmesi gündemden düşmüyor. üzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili bir netlik henüz yok. Finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.