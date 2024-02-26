Kredi kartına taksit kalkıyor mu? Çok konuşulacak iddia
Türkiye'de ekonomi politikalarının kötü yönetilmesiyle kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak kredi kartına yönelik düzenlemeler masada.
Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentisi artıyor. Düzenlemenin nasıl olacağı bilinmiyor ancak finans çevreleri bazı alternatifler üzerinde duruyor. Kredi kartına taksit sınırlaması da konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte masadaki formüller...
Enflasyonla mücadele politikalarıyla hızla artan kredi kartı harcamalarına düzenleme getirilmesi gündemden düşmüyor. üzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili bir netlik henüz yok. Finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.
Kredi kartlarına düzenleme ile ilgili ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında başkan Fatih Karahan'dan gelmişti Karahan, konuya ilişkin şunları ifade etti:
- Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Karahan bu konuda birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların sürdüğünü, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti