Kredi kartında faiz oranları değişti

Merkez Bankası, ticari kredi faizleri ve kredi kartlarında dikkate alınan referans faiz oranında değişikliğe gitti.

Düzenlemeyle, ticari kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans faiz oranı yüzde 0,81'den yüzde 1,36'ya çıkarıldı.

Kredi kartları içinse, 1 Ağustos'ta geçerli olması beklenen yeni oranlar 1 Temmuz'a çekildi.

Ay başından itibaren kredi kartı nakit avans faizi yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e, gecikme faizi ise yüzde 1,66'dan yüzde 2,11'e çıkartılacak.

Referans faiz oranı daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan ediliyordu.

GÜNCEL VERİLERLE HESAPLANACAK

Bundan sonra ise Para Politikası Kurulu toplantısının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/kredi-kartinda-faiz-oranlari-degisti,ZDjMDcjVoUaycLxOXTjw3A