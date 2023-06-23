Kredi kartında faiz oranları değişti
Milyonlarca vatandaş ekonomik sıkıntılarla baş etmek için kredi kartı kullanıyor. Öte yandan Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesiyle Türkiye neo-liberal politikalara teslim edildi. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından da kredi kartında faiz oranları değişti.
Merkez Bankası, ticari kredi faizleri ve kredi kartlarında dikkate alınan referans faiz oranında değişikliğe gitti.
Düzenlemeyle, ticari kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans faiz oranı yüzde 0,81'den yüzde 1,36'ya çıkarıldı.
Kredi kartları içinse, 1 Ağustos'ta geçerli olması beklenen yeni oranlar 1 Temmuz'a çekildi.
Ay başından itibaren kredi kartı nakit avans faizi yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e, gecikme faizi ise yüzde 1,66'dan yüzde 2,11'e çıkartılacak.
Referans faiz oranı daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan ediliyordu.
GÜNCEL VERİLERLE HESAPLANACAK
Bundan sonra ise Para Politikası Kurulu toplantısının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak.
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/kredi-kartinda-faiz-oranlari-degisti,ZDjMDcjVoUaycLxOXTjw3A