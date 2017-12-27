Milyonlarca mağaza ve kredi kartında yıl içinde biriken alışveriş puanları silinecek mi? Son günlerin en çok tartışılan konularından biri de bu. Bankalar, puanlar kalacak diyor. Ancak bazı mağaza kartlarında durum farklı.

Milyonlarca kredi kartı sahibi var. Yıl içinde yapılan alışverişlerden kredi kartlarında puan birikiyor. Bugünlerde de bir söylenti dolaşıyor. Yılbaşına kadar bu puanların kullanılmazsa silineceği söyleniyor.



Tedirgin olmaya gerek yok. Banka yetkilileri bunun gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Kredi kartlarındaki puanlar yılbaşından itibaren silinecek mi? Kredi kartı kullanıcılarının son günlerde kafasında bu soru var. Zira bu iddiaya yönelik haberler yayılmış durumda.



Banka yetkililerine göre böyle bir uygulama yok. Vatandaşlar kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabilecek.



Bankalarda puanlar silinmiyor ama bazı mağaza kartlarında biriken puanlar yılbaşından sonra silinecek. Müşterilerine mesaj atan mağazalar yılbaşı gelmeden kartlardaki puanları kullanın çağrısı yapıyor.



Kredi kartı için bir diğer uyarıyı da biz yapalım. Kredi kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılmaması için vatandaşların 31 Aralık'a kadar onay yapması gerekiyor.







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