Kredi kartının asgarisini ödeyenler dikkat: Sürekli asgariyi öderseniz bunlarla karşılaşabilirsiniz

SÜREKLİ ASGARİ TUTAR ÖDENİRSE NE OLUR?

Kredi kartınızın her ay asgari tutarını ödemenize ilişkin yasal bir engel yoktur. Ancak asgari ödeme yaptığınızda kalan borcunuz bir sonraki aya devreder. Devir esnasında ise akdi faiz uygulanır. Sürekli asgari tutar ödediğinizde katlanarak büyüyen bir borç oluşur ve bu borcu kapatmanız çok uzun sürebilir. Öte yandan kart limitiniz de düşük olur. Sistemde ise daima yüksek tutarda borçlu gibi görünebilirsiniz.