Kredi kartının sürekli asgarisini ödersek ne olur?

Kredi kartınızın ödeme günü geldiğinde borcunuzu kapatmaya yetecek kadar nakdiniz yoksa stres olmayın! Bir çıkış kapınız var: asgari tutarı ödeme! Kredi kartınızın sadece asgari borç bedelini ödeyerek gecikme faizinden kurtulabilirsiniz. Tüm tutarı cebiniz rahatladığında ödemek üzere kredi kartı borcunuzu ötelemek istiyorsanız bunları bilmenizde fayda var!

ASGARİ ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Aylık kredi kartı borcunuz için yapmanız gereken minimum ödeme miktarı, asgari ödeme tutarı olarak ifade edilir. Bu tutar, kart borcunuza ve limitinize göre değişkenlik gösterir. Eğer kredi kartı limitiniz 25 bin TL'nin altındaysa kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarı, hesap özeti borcunuzun %20'si olarak hesaplanır.

Örneğin, ekstrenizde gözüken toplam borç 10.000 TL ise son ödeme tarihinden önce 2000 TL'lik bir ödeme yaparak kalan borcunuza gecikme faizi uygulanmasından kurtulabilirsiniz. Ancak kart limitiniz 25 bin TL'nin üstündeyse bu oran %40 olarak güncellenir. Bu durumda kartınızın asgari ödeme tutarını hesap özeti borcunuzun %40'ı olarak hesaplayabilirsiniz.

SÜREKLİ ASGARİ TUTAR ÖDENİRSE NE OLUR?

Kredi kartınızın her ay asgari tutarını ödemenize ilişkin yasal bir engel yoktur. Ancak asgari ödeme yaptığınızda kalan borcunuz bir sonraki aya devreder. Devir esnasında ise akdi faiz uygulanır. Sürekli asgari tutar ödediğinizde katlanarak büyüyen bir borç oluşur ve bu borcu kapatmanız çok uzun sürebilir. Öte yandan kart limitiniz de düşük olur. Sistemde ise daima yüksek tutarda borçlu gibi görünebilirsiniz.

ASGARİ ÖDEME NE ZAMANA KADAR YAPILMALI?

Asgari ödeme, kredi kartının son ödeme tarihinden önce yapılmalıdır. Daha ileriki bir tarihte veya asgari tutarın altında ödeme yaptığınızda kart ödemesi gecikmiş olarak gözükür. Bu işlem üst üste 3 kere tekrar ettiğinde kartınız kullanıma kapatılabilir. Kartınızı kullanmaya devam edebilmek ve gecikme faiziyle borcunuzun daha da artmasını önlemek için asgari ödeme tutarını mutlaka ekstrenizde belirtilen son ödeme tarihinden önce yatırmanız gerekir.