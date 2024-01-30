Kredi kartınız kapatılabilir! Bu işlemi yapanlar dikkat...

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için bankalar yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu tedbirlere bir yenisi eklendi. Bankalar, altın, döviz ve kripto para alımı yapanların kredi kartlarının kapatılabileceği konusunda uyardı. Konut ve otomobil kredilerinde düzenlemeler yapılırken, kredi kartı harcamalarında artış devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 19 Ocak 2024 itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi, bu da bireysel kredi kartı hacminde yıllık %155'lik bir artışa işaret ediyor.

BAZI BANKALA UYARDI

Bazı bankalar müşterilerine gönderdiği kart ekstrelerinde, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısı yaptı.